Speciale infrastrutture: al Mit via libera a 4,5 miliardi per Alta velocità a Sud

23 luglio 2021

- Quasi 30 miliardi di euro per due opere, entrambe nel Mezzogiorno, che garantiranno nei prossimi anni collegamenti più celeri e scambi commerciali più agevoli oltre ad assicurare facile mobilità alle persone. Sono i due progetti per l’Alta velocità sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e tra Palermo e Catania, i cui progetti sono stati approvati dal Consiglio superiore del lavori pubblici al Mit guidato dal ministro Matteo Salvini. Per la Salerno-Reggio Calabria è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33km di strada ferrata tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi, finanziato con risorse Pnrr. Per la Palermo-Catania è stato approvato il progetto definitivo della "Tratta Fiumetorto - Lercara diramazione", ultimo lotto funzionale del valore di 1,8 miliardi di euro. Entrambi i progetti sono parte integrante del Corridoio della rete Ten-T "Scandinavia - Mediterraneo" che collega Palermo a Helsinki. Le gare saranno pubblicate entro la fine dell’anno. Per il vicepremier e ministro Matteo Salvini rappresentano tasselli fondamentali anche pensando al progetto di Ponte sullo Stretto. (Rin)