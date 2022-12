Decreto Aiuti quater: Testor (Lega), importante mettere in sicurezza le nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il provvedimento che votiamo oggi stanziamo 9 miliardi di risorse per sostenere imprese e famiglie colpite dal caro bollette. Il gruppo Lega ha apportato importanti modifiche, frutto di un lavoro continuo di attenzione alle istanze raccolte sui territori, che si traducono in fatti all’interno del provvedimento. Tra i nostri risultati, proroghiamo al 31 dicembre del 2023 il termine di utilizzo dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo e quarto trimestre 2022 alle imprese che ne hanno diritto: in tal modo viene garantita una tempistica più equa e meglio distribuita nel tempo nell’utilizzo di tali crediti, dando maggiori possibilità di sfruttare i medesimi in compensazione; inoltre ai contribuenti che intendono cederli, il maggior periodo è necessario in considerazione delle criticità ancora esistenti nella capacità di assorbimento da parte del mercato. Altra misura importante è la proroga dei termini per l’affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di evitare che importanti risorse del Pnrr vadano perdute o siano a rischio revoca a causa di ritardi di modesta entità nell’affidamento dei lavori. L’Italia che vogliamo è quella della crescita, della produzione, con meno burocrazia e più posti di lavoro. Abbiamo ben chiare le priorità del Paese e quale futuro dobbiamo lasciare alle prossime generazioni, stiamo affrontando un’altra emergenza e la priorità è mettere in sicurezza le nostre aziende, fare in modo che le nostre imprese restino competitive nel contesto europeo". Lo ha detto la senatrice della Lega Elena Testor, segretario della commissione Bilancio, nel corso delle dichiarazioni di voto al decreto Aiuti quater. (Rin)