Veneto: assessore Turismo, bene primi otto mesi 2022, necessarie risorse per montagna e città d'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati e le proiezioni dell' Osservatorio Turistico Federato della Regione Veneto sull'occupazione delle strutture regionali nel periodo delle prossime festività "confermano il trend positivo che tutto il comparto ricettivo ha raggiunto nei primi otto mesi del 2022". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner. "Oggi - ha spiegato - abbiamo gli occhi puntati specialmente sul comparto montagna e città d'arte, che hanno particolarmente sofferto durante i due anni di pandemia ed oggi devono fare i conti con il caro energia per il quale ci stiamo confrontando quotidianamente anche a livello governativo". "L'auspicio - ha aggiunto l'assessore - è che si trovino repentinamente risorse o formule adeguate per supportare anche questa categoria in questo delicato momento storico. I numeri oggi ci dicono che è tornata la voglia di viaggiare e credo che per tutta la destinazione Veneto sia giunto il momento di recuperare le presenze che avevamo raggiunto nel 2019, anno record del turismo regionale" ha poi concluso. (Rev)