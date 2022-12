Decreto Aiuti quater: Magni (Avs), non si governa con la propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alleanza Verdi e Sinistra voterà contro il decreto Aiuti quater. Questo provvedimento è sbagliato nel merito e nel metodo. Il decreto stanzia dieci miliardi per il caro energia ma non ci sono risorse per le famiglie povere, per le piccole attività artigianali, per la rateizzazione delle bollette per le famiglie meno abbienti. Il governo ha un'idea sbagliata di come funzionano le cose. La destra è contro il reddito di cittadinanza, i poveri. E' contro chi non ce la fa. Manca un'idea di Paese, non si guarda al futuro, si vuole risolvere la crisi energetica guardando al passato. Non c'è un indirizzo chiaro, solo misure spot". Lo ha detto in Aula al Senato Tino Magni dell'Alleanza verdi e sinistra nel corso della dichiarazione di voto sulla questione di fiducia al decreto Aiuti quater. "Cancellano il superbonus, che ha dato impulso al settore dell'edilizia, e tornano indietro sulla transizione ecologica. I crediti fiscali incagliati mettono le imprese a rischio fallimento. Il governo per coprire un buco ha aperto una voragine lasciando imprese e lavoratori nell'incertezza. Ciechi e sordi a qualsiasi miglioramento delle opposizioni danno un colpo mortale alla questione delle energie rinnovabili, sia sul terreno della produzione di energia, sia sul terreno del risparmio energetico. Trivellano i nostri mari, recuperando una produzione di gas naturale pari solo all'1,5 per cento del nostro fabbisogno, e non investono sulle energie rinnovabili. La destra al governo favorisce i grandi imprenditori e le grandi multinazionali che guadagnano tanto, a scapito di quelli che invece andrebbero aiutati: lavoratori, pensionati e imprese che lavorano e danno occupazione. Perché è il lavoro che dà ricchezza", ha concluso Magni.(Rin)