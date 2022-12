Ucraina: Pellegrini (M5s), da Difesa nessuna risposta su rimborso spese per invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del question time di oggi alla commissione Difesa della Camera "abbiamo chiesto al ministero guidato da Crosetto di chiarire e di specificare nel dettaglio la natura e l'importo delle somme che la Difesa riceverà a titolo di rimborso per la cessione di armi e mezzi militari all'Ucraina attraverso l'European Peace Facility (Epf). Abbiamo chiesto se la cifra corrisponda al controvalore di quella stimata dall'osservatorio Milex sulle spese militari italiane come quota contributiva italiana all'Epf dedicata alle cessioni. Abbiamo chiesto se queste somme corrispondano al controvalore del materiale ceduto o al costo previsto per la sua reintegrazione con nuovo materiale. Abbiamo chiesto se il rimborso comprende anche i costi logistici per il trasporto del materiale fino a destinazione". Lo ha dichiarato il deputato Marco Pellegrini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Difesa. "Il sottosegretario alla Difesa forzista Matteo Perego di Cremnago non ha risposto nemmeno ad una delle nostre domande, nascondendosi dietro la scusa delle necessità per la Difesa, cito testualmente, di 'preservare l'indispensabile flessibilità di azione per consentire l'eventuale accesso per il futuro ad un più ampio raggio di strumenti di reintegro'. Tradotto: la Difesa non dichiara l'ammontare e la natura dei rimborsi per poterne chiedere altri in seguito - ha aggiunto il parlamentare -. Alla faccia della trasparenza e dell'apertura al confronto parlamentare di cui ha parlato il sottosegretario. Continueremo a chiedere al ministro Crosetto chiarezza su questi punti, la chiarezza che è dovuta ai cittadini italiani".(Rin)