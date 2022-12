© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Legge Delega in materia di spettacolo, “un altro importantissimo passo è stato fatto con lo stanziamento per il fondo per la discontinuità. A gennaio inizieranno i tavoli per i decreti attuativi e il lavoro per portare a regime tutti gli interventi per tutelare i lavoratori del settore”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni. (Rin)