Sanità: Mattia (Pd), ricetta online rimarrà nel Lazio, bene D'Amato

- La consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Eleonora Mattia, in una nota, dichiara: "Incomprensibile accanimento da parte del governo rispetto a misure di civiltà e semplificazione per la vita di cittadini e cittadine. Prima la discussione sul Pos, poi la polemica sullo Spid e ora - sottolinea la consigliera regionale del Lazio - si mette in discussione addirittura la ricetta sanitaria online. Bene Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Lazio, che su questo ultimo punto ha già annunciato che in Regione non si torna indietro. Di fronte a un imbarazzante incapacità di portare a casa la manovra di bilancio, ci rifiutiamo di cadere in polemiche figlie della sola mancanza di contenuti seri per il Paese", conclude Mattia. (Com)