Torino: Russi (M5s) su Automotoretrò, da Comune risposte vuote

- L'unica reazione dell'amministrazione Lo Russo alla notizia della perdita di Automotoretrò è la seguente dichiarazione dell'assessore Carretta: 'bisogna accelerare il tavolo per rafforzare il settore fieristico con Regione e Camera di Commercio'.Di grazia, Assessore, e quando vorreste iniziare ad occuparvi della questione? In questi 14 mesi di (mal) governo della città, cosa avete fatto per provare a risolvere il problema? Nulla, è evidente. Infatti vi siete lasciati sfuggire l'evento fieristico più importante della Città dopo il Salone del Libro. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Andrea Russi. "Il sindaco-fantasma, invece, è ovviamente in silenzio - ha continuato Russi -. Proprio per questo depositeró una richiesta di comunicazioni per il prossimo Consiglio Comunale, nella speranza che questa volta Lo Russo si degni di venire in Aula a rispondere, anziché fuggire, come per il caos-neve", ha concluso. (Rpi)