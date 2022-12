Legge Bilancio: Gasparri (FI), Renzi si informi, nessuno ha cancellato carta cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi per la Carta Cultura Giovani “ci sono eccome: 230 milioni che già erano stati messi a bilancio per quest'anno e che non erano stati utilizzati. Il senatore Renzi si informi bene prima di offendere e attaccare a sproposito un ministro”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “L'unica cosa chiara – ha proseguito – è che a Renzi non sta a cuore il futuro dei giovani, che strumentalizza spregiudicatamente. L'unico cruccio dell'egocentrico senatore Renzi è con tutta evidenza che sia stata cancellata l'app causa di truffe che portava il suo nome”. “Peraltro – ha concluso – è più che giusto dare più mezzi a chi ha famiglie con minori redditi. Gli inventori della vecchia app non avevano a cuore principi di equità sociale". (Rin)