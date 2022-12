Legge Bilancio: Bitonci, ottima destinazione diretta quota affitto reddito cittadinanza a locatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento approvato oggi "stabilisce che la quota del reddito di cittadinanza prevista per l'alloggio, in caso di casa in affitto, sia erogata direttamente al locatore, una norma giusta e doverosa nei confronti dei proprietari molto spesso dileggiati da percettori furbetti del sussidio". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci. (Com)