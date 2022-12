Serbia: piattaforma civile, maggioranza cittadini vuole percorso che porta in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei cittadini serbi, indipendentemente dai sondaggi, vuole ancora un percorso che porti nell'Unione europea. Lo ha affermato la rappresentante della Convenzione nazionale (piattaforma della società civile serba che rappresenta gli interessi dei cittadini in tutte le fasi del processo di integrazione europea), Bojana Selakovic, ripresa dall'emittente "N1". "L'unica scelta patriottica possibile della Serbia, che è nell'interesse dei suoi cittadini, è entrare a far parte della famiglia europea", ha detto Selakovic, affermando che "la maggioranza dei cittadini di questo Paese, indipendentemente dai risultati dei sondaggi sull'atteggiamento nei confronti dell'Unione europea, vuole ancora quel percorso". "Lo dimostrano i numeri di coloro che lasciano la Serbia per i Paesi dell'Ue", ha aggiunto Selakovic. La vicepresidente dell'Assemblea nazionale serba e presidente della commissione per l'integrazione europea, Elvira Kovac, ha confermato che "il processo di adesione all'Ue è l'obiettivo strategico di Belgrado" e ha ricordato che i capitoli più importanti nel processo di adesione all'Ue sono quelli relativi alla magistratura e allo Stato di diritto, che sono "i primi ad aprirsi e gli ultimi a chiudersi, e da cui dipende ogni ulteriore progresso", ha aggiunto. (Seb)