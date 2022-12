© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho ricevuto i 22 sindaci della Conferenza del Veneto Orientale. Dobbiamo accogliere il loro appello per la messa in sicurezza del pericoloso tratto mancante della A4 . Semplificare le norme è fondamentale perché le opere vengano completate in tempi accettabili". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.(Rin)