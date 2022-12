Speciale infrastrutture: Roma, assessore Lavori pubblici, al lavoro per riqualificare sede assessorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede del dipartimento Csimu che ospita anche l'assessorato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale e i Gruppi consiliari "è al centro di un progetto molto ambizioso che coniuga il risparmio energetico a una riqualificazione complessiva. Il progetto, trattandosi di uno stabile di interessa storico-artistico, ha richiesto alcune verifiche e sarà pronto entro il 31 dicembre 2022". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Per questo motivo già a novembre 2022 "è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità dell'intervento di riorganizzazione funzionale e riqualificazione architettonica dell'edificio di via Luigi Petroselli 45 - ha detto nella nota l'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini - Per poter concludere in modo adeguato il progetto sono stati necessari rilievi, sopralluoghi e verifiche; sono state valutate tutte le opzioni possibili di riorganizzazione degli spazi, compreso l'archivio al piano seminterrato che sarà oggetto di lavori di catalogazione e sistemazione. Siamo operativi e procediamo spediti". (Com)