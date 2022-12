Speciale infrastrutture: Ucraina, Shmyhal, possibili nuovi attacchi russi contro infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' possibile che le forze russe lancino nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Come ha sostenuto il vicepremier ucraino, Denys Shmyhal, "i terroristi russi faranno di tutto per lasciare gli ucraini senza luce per Capodanno". In un contesto in cui la rete elettrica viene bombardata quasi ogni giorno, è semplicemente impossibile fare previsioni sulla ripresa dell'approvvigionamento energetico, a detta del premier. "Diciamo la verità, la situazione è complicata; la luce può essere solo poche ore al giorno, e lo stato della rete elettrica può sia migliorare che peggiorare a seconda dell'intensità e della massa dei nuovi attacchi russi", ha spiegato Shmyhal. (Kiu)