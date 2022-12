Speciale infrastrutture: Autonomia, Calderoli incontra Salvini e Rixi, percorso unitario verso riforma, focus su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi per organizzare un coordinamento sul fronte dell’Autonomia differenziata in merito alle materie che interessano ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare attenzione alle reti infrastrutturali e al sistema portuale. Tutti concordi nel voler definire un percorso chiaro e unitario, fondamentale per avviare nel 2023 un iter di riforma della governance che possa mettere i nostri scali in condizione di operare stabilmente per i prossimi decenni contemperando gli interessi del paese e delle autonomie locali". Lo rende noto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)