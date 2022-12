Speciale infrastrutture: Cecchetti (Lega), Lombardia riparte su raccordo autostradale tra l'A4 e la Val Trompia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando Salvini è ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'aria è cambiata ed è già evidente. Ripartono le opere da Nord a Sud e il Paese torna a guardare al futuro. Tra i cantieri aperti o pronti ad aprire in tutta Italia uno fondamentale per la nostra Lombardia: quello che vede interessato il raccordo autostradale tra l'A4 e la Val Trompia. Uno snodo a dir poco fondamentale per la Regione. Che merita il meglio della viabilità con strutture ed efficienti, all'altezza delle sfide che vuole affrontare nel futuro". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia. (Com)