Speciale infrastrutture: Trasporti, Gestione navigazione laghi, quest'anno 10 milioni di passeggeri e +5 per cento rispetto a 2019 su Maggiore, Como e Garda

23 luglio 2021

- I dati di quest'anno sulla mobilità nei laghi Maggiore, di Garda e di Como "fanno ben sperare nel futuro". Lo ha detto Donato Liguori, gestore governativo Ente laghi, durante la conferenza stampa che si è tenuta a Milano e alla quale hanno partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipe Alessandro Morelli. Secondo i dati presentati da Gestione navigazione laghi, nel 2022 si sono registrati 10 milioni di passeggeri e 680mila veicoli in movimento, con un incremento rispettivamente del 5 e del 7 per cento rispetto al 2019. "Avevamo puntato a destagionalizzare, ad allungare i servizi aperti ai cittadini: è una sfida vinta", ha aggiunto Liguori, sottolineando che a ottobre si è registrato un +16 per cento e a novembre un +31 per cento sui dati del 2019. "Ne andiamo orgogliosi perché significa avere offerto anche nei mesi di bassa stagione un servizio alla comunità". L'Italia, quindi, si è "rimessa in moto", come dimostra anche il fatto che, mentre "negli altri anni il rapporto fra utenza estera e italiana vedeva oltre il 60 per cento di esteri, nell'ultima settimana di agosto e nella prima di settembre del 2022, oltre il 50 per cento dei passeggeri erano italiani". (Rem)