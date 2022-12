Lazio 2023: dai problemi di gioventù alla Cri, Rocca si racconta "io più solido di D'Amato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo della Croce rossa italiana e ora candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, parla del suo passato, dei problemi avuti con la droga, della risalita fino ai vertici della Croce rossa e del suo programma elettorale. Lo fa raccontandosi in due diverse interviste a "La Stampa" e "Il Messaggero". "Non posso e non voglio nascondere il mio passato. Ma sono trascorsi 38 anni, all'epoca ne avevo solo 19 ed ero pieno di problemi e fragilità", racconta Rocca tornando a parlare della sua condanna in gioventù a tre anni per spaccio di droga. "Fatico a parlarne ancora oggi, mia madre, di lì a poco, sarebbe morta per un cancro, ero molto sofferente e iniziai a usare gli stupefacenti. Vivevo a Ostia, che non è proprio un ambiente tranquillo, e sono finito in un giro di amicizie sbagliate. Ma ho pagato il conto con la giustizia: mi sono fatto un anno agli arresti domiciliari e ho iniziato un proficuo percorso di recupero - spiega Rocca -. Mentre ero chiuso in casa ho iniziato a studiare legge e mi sono poi laureato in soli tre anni e mezzo. Appena tornato libero, ho cominciato a impegnarmi nel volontariato con la Caritas, devo molto a Don Luigi di Liegro. E da allora - dice ancora a "La Stampa" - non ho mai smesso di essere in prima linea con il sociale. Non ho mai taciuto una virgola di quello che è accaduto, ma è evidente che oggi sono un'atra persona: l'ho dimostrato negli anni anche con la mia professione", sottolinea Rocca che da avvocato ha "difeso anche importanti collaboratori di giustizia tanto da finire nel mirino della mafia. Per cinque anni ho vissuto sotto scorta". Poi c'è stata la nomina a commissario dell'ospedale Sant'Andrea. Da avvocato, in prima linea per la difesa di alcuni pentiti di mafia, a esperto di emergenze internazionali, ruolo che lo ha portato ai vertici della Croce Rossa italiana e mondiale. (segue) (Rer)