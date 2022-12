Lazio 2023: dai problemi di gioventù alla Cri, Rocca si racconta "io più solido di D'Amato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora per Francesco Rocca è arrivato il momento della politica e della sua discesa in campo. Parlando del candidato presidente del centrosinistra, suo competitor, Rocca conferma il buon lavoro fatto dall'assessore uscente alla Sanità Alessio D'Amato durante il Covid "ma è anche vero che disponeva di sovvenzioni infinite. Il metro non sono i due anni di Covid, ma gli altri otto in cui non ha ottenuto granché", dichiara il candidato presidente del centrodestra". L'obiettivo di Rocca "è quello di migliorare la vita dei cittadini laziali soprattutto sul fronte della mobilità e della sanità, che negli ultimi dieci anni è rimasta congelata. Eliminare le lunghe liste d'attesa nel settore pubblico, perché non ha senso che solo chi ha soldi possa curarsi più celermente nel privato". Inoltre, "diminuire gli intasamenti dei pronto soccorso e migliorare l'umanizzazione dei servizi". In particolare, nell'intervista a "Il Messaggero", parlando della sua candidatura dice: "credo che abbia pesato la mia esperienza alla guida della Croce Rossa internazionale, un ruolo di mediazione e di soluzione pratica dei problemi. La politica è fatta di praticità. Non si tratta di destra o sinistra, c'è da dare soluzioni alle necessità dei cittadini". Per quanto riguarda il programma "subito dopo Natale lo presenteremo. Le priorità sono tre: sanità, trasporti e rifiuti". Secondo Rocca "dobbiamo remare tutti insieme per far vincere la candidatura di Roma all'Expo, di cui beneficerà tutto il Lazio. E prima del 2030, l'anno santo 2025. Nel Giubileo, Roma deve tornare a essere una città accogliente, a misura d'uomo". Per quanto riguarda il capitolo rifiuti "c'è urgente bisogno di una nuova impiantistica, per chiudere il ciclo dei rifiuti. La situazione che ci hanno lasciato è schizofrenica. Servirebbe una coerenza maggiore e tutto sarebbe più facile". Infine, tornando su D'Amato: "lo rispetto. La nostra sfida sarà sulle cose da fare. E su questo mi sento più solido di lui", conclude. (Rer)