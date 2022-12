Russia: Putin, sviluppare tecnologie dei droni e utilizzarli nell'esercito nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario sviluppare le tecnologie dei droni e utilizzarli attivamente nelle forze armate della Federazione Russa. Ad affermarlo il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una riunione estesa del ministero della Difesa russo. Al riguardo, Putin ha detto che "il compito attuale è migliorare gli aeromobili a pilotaggio remoto, compresi quelli utilizzati per attacchi strategici e per ricognizione". L'esperienza dell'operazione militare in Ucraina, ha aggiunto, ha dimostrato che l'uso dei droni è "diventato quasi onnipresente" e che queste armi dovrebbero essere utilizzate in diversi reparti militari. Putin ha osservato che la Russia ha una buona esperienza anche nello sviluppo di droni sottomarini unici e l'industria nazionale "ha tutte le capacità per creare una vasta gamma di droni aerei e terrestri con le migliori caratteristiche tecniche, incluso l'uso dell'intelligenza artificiale". (Rum)