Speciale energia: Ambiente, le tecnologie di Eni e Snam per la decarbonizzazione del pianeta

- L’accordo annunciato tra Eni e Snam per la gestione della Fase 1 del Progetto Ravenna di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) ha ricadute importanti e fa parte un trend tecnologico globale. La valutazione di quest’operazione - al netto del trattamento di 25mila tonnellate di CO2 di emissioni centrale Eni di Casalborsetti - rappresenta infatti uno degli approcci industriali al raggiungimento degli obbiettivi climatici che si è data l’umanità, in primis l'azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Non a caso Norvegia e Francia hanno firmato una lettera di intenti per cooperare allo sviluppo delle CCS. Una sfida che secondo McKinsey richiederà 9,2 mila miliardi di dollari di investimenti globali annuali nei prossimi 30 anni, un aumento di 3,5 mila miliardi di dollari all'anno rispetto a quanto viene speso per l'energia pulita e rinnovabile. Investimenti giganteschi che richiedono la partecipazione della grande industria, visto che uno dei temi della sostenibilità riguarda la transizione energetica del sistema produttivo in tutto il mondo. (Rin)