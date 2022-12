Speciale energia: Ucraina, premier Shmyhal, introdotte interruzioni di elettricità in metà delle regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei danni significativi alla rete elettrica, quasi nella metà delle regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel corso di una riunione governativa. "Al 20 dicembre, nel sistema energetico sono in funzione otto reattori di centrali nucleari e dieci centrali termoelettriche", ha riferito Shmyhal, aggiungendo che permane una significativa carenza di energia elettrica. "Per supportare il funzionamento equilibrato del sistema di alimentazione, sono stati applicati interruzioni di corrente di emergenza in 11 regioni del nostro Stato", ha aggiunto il primo ministro. (Kiu)