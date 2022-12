Speciale energia: Imprese, Mutti, costi del gas aumentati di 12 volte in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi del gas sono aumentati di 12 volte in un anno per Mutti, azienda di conserve alimentari con sede a Parma. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a causa dei prezzi elevati dell'energia, la società ha dovuto “rallentare i piani di crescita e rinviare gli investimenti, ma sta andando bene nonostante la crisi”. A ogni modo, come affermato dall'amministratore delegato Francesco Mutti, il gruppo è stato “travolto” dall'inflazione e dal rincaro del gas nel 2022. Intervistato da “Handelsblatt”, l'Ad ha aggiunto: “Un anno fa, avevamo una bolletta del gas di circa 3,5 milioni di euro, quest'anno siamo oltre i 40 milioni, è inimmaginabile”. Il gas naturale è solitamente economico in estate, ma nel 2022 “il picco assoluto dei prezzi è stato nel mese di agosto”. Di conseguenza, questo combustibile che rappresenta soltanto l'1,5 per cento dei costi di produzione, ha portato a una “vera esplosione dei prezzi”. Allo stesso tempo, sono saliti i costi di imballaggio. Come sottolineato da Mutti, “quest'anno, il costo di un prodotto medio è aumentato di circa il 60 percento” e la sua azienda non ha potuto evitare di aumentare i prezzi, senza tuttavia riuscire a coprire il balzo dei costi di produzione. Mutti non ha voluto trasferire questi incrementi ai clienti per non mettere a repentaglio le vendite. Pertanto, la società ha dovuto “risparmiare altrove”, ridimensionando i progetti, rinviando le assunzioni e tagliando gli investimenti per il 2023. In questo contesto, il fatto che circa 15 milioni di euro stiano ancora confluendo in crescita e innovazione è segno di “anni di forza”, con gli ultimi cinque che hanno visto il fatturato del più grande produttore italiano di pomodori raddoppiare. Nel 2021, il risultato è stato di 484 milioni di euro, con un aumento del 13 per cento su base annua. L'utile ante imposte (Ebitda) è stato di 48 milioni di euro. Quest'anno, le vendite dovrebbero superare per la prima volta i 500 milioni di euro. (Geb)