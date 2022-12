Speciale energia: Decreto Aiuti quater, Centinaio, lavoriamo per futuro del Paese, non per decrescita felice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa maggioranza non lavora per la decrescita felice, ma per dare un futuro al nostro Paese. In questi mesi tutti ci hanno chiesto di fare qualcosa contro l'aumento del costo dell'energia. Con questo provvedimento e con le risorse che avevamo a disposizione, abbiamo messo sul tavolo una serie di iniziative che consentiranno al Paese di non morire soffocato". Lo ha affermato Gian Marco Centinaio (Lega), intervenendo nell'Aula di palazzo Madama nel corso della discussione generale sulla conversione del decreto-legge 'Aiuti Quater'. "Il decreto si propone due obiettivi", spiega Centinaio. "Il primo è aiutare gli italiani e le nostre aziende nel breve periodo, con interventi immediati. Il secondo è porre le basi per programmare il nostro futuro, rispettando l'ambiente. L'Italia ha le risorse naturali per guardare con ottimismo al domani, ma queste risorse vanno usate se vogliamo che il nostro Paese possa risparmiare e dipendere meno dagli altri". Riguardo alle proteste dell'opposizione, il senatore della Lega afferma: "La minoranza sostiene di non essere stata considerata, ma presentare 350 emendamenti su un provvedimento di 16 articoli non è semplicemente comportarsi da minoranza, è un tentativo di ostruzionismo andato male". (Rin)