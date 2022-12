Speciale energia: Decreto Aiuti quater, Rosso, su supebonus grazie a FI proroga presentazione Cilas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Aiuti quater è la nuova risposta alle esigenze di imprese e cittadini e mira a ridurre l’impatto dell’aumento del costo dell’energia e della crisi sugli italiani. Forza Italia ha dato un contributo fondamentale per migliorare il provvedimento in esame, a partire dalla proroga al 31 dicembre per una misura come il superbonus 110 per cento che, a causa del passaggio al 90 per cento, ha lasciato nel guado imprese, professionisti, amministratori e condomini. La proroga per la presentazione della Cilas, che Forza Italia ha voluto fortemente, è un passo avanti importante, ma è urgente risolvere anche il grave problema dei crediti incagliati, che potrebbero aggirarsi intorno ai 10 miliardi. Sarebbe necessario compensare i crediti in pancia alla banche con una parte dei debiti degli F24, come condiviso anche da Abi e Ance. Il superbonus 110 per cento è una misura scritta male che ha creato problemi che dobbiamo risolvere. Se la scelta è tra aiutare le aziende a sopravvivere o pagare la Naspi a decine di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, noi di Forza Italia scegliamo sempre di tutelare le aziende perché così facendo tuteliamo anche il lavoro". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo in discussione generale sul decreto Aiuti quater. (Rin)