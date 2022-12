Speciale energia: Cile, Siemens Energy e Porsche aprono fabbrica di carburanti a zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi tedeschi Siemens Energy e Porsche hanno aperto una fabbrica di carburanti a zero emissioni, noti come “e-fuel”, ad Haru Oni presso Punta Arenas nel Cile meridionale. “Questo è soltanto l'inizio di una nuova era” e l'impianto rappresenta “una pietra miliare”, ha dichiarato Michale Steiner, consigliere di amministrazione di Porsche responsabile per lo sviluppo. Secondo le aziende, si tratta del primo stabilimento al mondo per la produzione di e-fuel su scala industriale. La capacità dovrebbe raggiungere entro il 2025 i 55 milioni di litri, totale che salirà a 550 milioni di litri entro il 2027. Ad Haru Oni verrà utilizzata l'energia eolica per generare carburante a zero emissioni di CO2. L'acqua verrà scissa in ossigeno e idrogeno mediante elettrolisi. L'anidride carbonica verrà quindi filtrata dall'aria e convertita con l'idrogeno in biocarburante. (Geb)