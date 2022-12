Speciale energia: Germania, critiche contro il tetto europeo al prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dall'Ue sul tetto al prezzo del gas è oggetto di ampie e severe critiche in Germania. “I limiti di prezzo non risolvono una crisi dell'offerta, ma fondamentalmente mettono a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento” di energia in Europa, ha affermato il vicedirettore generale della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Holger Loesch. Albrecht von der Hagen, direttore generale dell'Associazione delle imprese di famiglia ha dichiarato: “Se si vuole spegnere l'economia di mercato, di solito questa decisione si ritorce contro”. Per von der Hagen, con il tetto al prezzo del gas che mina il principio della domanda e dell'offerta, l'Ue segnala erroneamente ai mercati che questa fonte di energia non è una merce scarsa in Europa. A sua volta, la presidente dell'Associazione federale dell'energia e dell'acqua (Bdew), Kerstin Andreae, ha avvertito che le conseguenze della decisione dell'Ue difficilmente possono essere previste, mentre vantaggio non è stato dimostrato. Secondo l'economista Lion Hirth della Scuola Hertie di Berlino, l'aspettativa che il prezzo massimo del gas possa ridurre i costi dell'energia “rischia di rivelarsi una vana speranza” e, “se siamo fortunati, non avrà conseguenze. Se siamo meno fortunati, facciamo molti danni”. Per l'economista Axel Ockenfels, difficilmente il tetto europeo al prezzo del gas potrà mantenere le sue promesse in quanto sono interessate solo alcune piattaforme di trading. Il commercio potrebbe spostarsi su “piattaforme più opache o addirittura al di fuori dell'Ue”. Inoltre, i fornitori richiederebbero premi di rischio in considerazione dell'incertezza normativa. Secondo Ockenfels, quindi, “invece di combattere il mercato, sarebbe meglio rafforzarlo per raggiungere gli obiettivi politici”. (Geb)