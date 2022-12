Energia: Pichetto Fratin, rigassificatore Piombino in uso per massimo 3 anni, c’è impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rigassificatore di Piombino “c’è l’impegnò, mio e del governo, per un uso temporaneo, non oltre i tre anni”. Così il ministro il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’’audizione davanti alle commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Al tempo stesso “è giusto che lo Sato si faccia carico delle esigenze della comunità che forniscono un servizio così importante al Paese: si tratta di realizzare opere di riqualificazione importanti, che auspico possano essere ultimate in tempi rapidi ”, ha aggiunto. (Rin)