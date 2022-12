Irlanda del Nord: elezioni rinviate per evitare sovrapposizione incoronazione re Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data dell'elezione del consiglio dell'Irlanda del Nord, inizialmente prevista per giovedì 4 maggio, sarà posticipata di due settimane a giovedì 18 maggio per evitare contrapposizioni con l'incoronazione di re Carlo III, prevista per il 6 maggio. A dare la notizia l'emittente britannica "Bbc". Il ministro dell'Ufficio dell'Irlanda del Nord, Steve Baker, ha inviato una lettera sul cambiamento agli amministratori delegati degli 11 consigli. Nella lettera, Baker ha affermato che la direttrice dell'ufficio elettorale Virginia McVea aveva confermato che il conteggio sarebbe dovuto scadere nel giorno dell'incoronazione e che avrebbe "ostacolato il regolare svolgimento delle elezioni e causato difficoltà al personale coinvolto". (Rel)