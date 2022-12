Imprese: a Siemens Mobility ordine da 900 milioni di euro per metro Sidney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens Mobility, parte del conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens, ha ottenuto un ordine del valore di 900 milioni di euro per un progetto della metropolitana di Sydney. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda fornirà dodici treni automatizzati e senza conducente. I convogli saranno in servizio sulla nuova linea della metropolitana tra l'aeroporto e il centro di Sidney. L'ordine comprende un deposito appositamente costruito e l'infrastruttura ferroviaria digitale, con segnalamento e telecomunicazioni, nonché servizi di manutenzione per 15 anni. (Geb)