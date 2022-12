Energia: Pichetto Fratin, rigassificatori Piombino e Ravenna necessari per sicurezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel passaggio alle energie rinnovabili “dovremo garantire le forniture alle famiglie e lo faremo anche grazie all’entrata in esercizio dei rigassificatori di Piombino e Ravenna che, palesemente, sono necessari per garantire la sicurezza energetica del Paese in questa delicata fase storica”. Lo ha affermato il ministro il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’’audizione davanti alle commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)