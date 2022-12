Afghanistan: Montaruli, mobilitiamoci per donne in università, è diritto universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il divieto di accesso alle università per le donne deciso dal governo talebano purtroppo non stupisce, ma è una decisione rispetto alla quale non possiamo restare a guardare. Tutti noi abbiamo il dovere di condannare il regime e mobilitarci in sostegno delle donne afghane. Chi non condanna ha già chiarito come la pensa e da che parte sta: con i talebani". Lo dichiara Augusta Montaruli, sottosegretario all'Università e alla Ricerca e deputato di Fd'I. "La presenza femminile nelle università è un valore che rafforza i processi democratici ed è per questo che è sotto attacco da parte di un regime ottuso. Quanto avvenuto non può essere lasciato cadere nel silenzio. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte perché il divieto ad ogni donna afghana è uno schiaffo a tutte le donne e a tutte le istituzioni accademiche del mondo libero", aggiunge. (Rin)