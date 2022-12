Energia: Pichetto Fratin, nessuna preclusione su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho alcuna preclusione sul nucleare, che penso possa rispondere in maniera efficace agli obiettivi di neutralità tecnologica”. A dirlo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’’audizione davanti alle commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Per quel che riguarda le competenze sul nucleare, ha poi ricordato il ministro, queste "sono in capo ad Enea. Ad ogni modo auspichiamo che nell’arco dei prossimi 10 anni venga implementata la tecnologia di quarta generazione”, ha concluso. (Rin)