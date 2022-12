Frosinone: violenze ai danni di moglie e figlie, arrestato 54enne di Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 54enne di Cassino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per violenze ai danni della moglie e delle figlie. Venerdì 16 dicembre scorso, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cassino hanno arrestato l'uomo che, in diverse occasioni, si era reso protagonista di vessazioni ai danni della propria moglie e delle proprie figlie. La moglie, dopo ripetute violenze, era stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale e rifugiarsi altrove. Le donne non avevano mai denunciato i comportamenti finché l'uomo non si è introdotto nell’attività di famiglia, in un noto agriturismo della zona gestito della moglie e dalle figlie e, continuando con i suoi comportamenti vessatori, ha tentato di dare fuoco al locale. Da una prima ricostruzione è emerso che l’uomo era dedito al consumo eccessivo di alcol. L'aggressore è stato accompagnato presso la locale casa circondariale.(Rer)