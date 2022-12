Legge Bilancio: Manfredi, poche risorse per i comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è poco per i comuni", lo ha affermato questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando della Legge di Bilancio in fase di approvazione. "I comuni - ha spiegato Manfredi - hanno avuto un aggravio a causa dei costi per l'energia e dell'inflazione. Non colmare tale aggravio determina, di fatto, un taglio nel bilancio. Anche il nuovo contratto per il personale determina un aumento del costo del personale, ma nella manovra non ci sono risorse in più per i comuni". (Ren)