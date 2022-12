Mes: Rojc (Pd), governo prenda posizione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo prenda una posizione chiara e univoca sul Mes e si impegni alla rapida ratifica, per consentire finalmente l'avvio delle nuove funzioni e contribuire al rafforzamento del sistema finanziario dell'eurozona". È la richiesta posta oggi dalla capogruppo Pd nella commissione Politiche europee del Senato, Tatjana Rojc, al ministro per le Politiche Ue, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, davanti alle commissioni Politiche Ue di Senato e Camera. "Dopo che il Tribunale costituzionale federale tedesco ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la legge di ratifica da parte della Germania - ha spiegato la senatrice democratica - il governo italiano continua a manifestare un atteggiamento contraddittorio e ulteriormente dilatorio, che rischia di minare la credibilità internazionale del Paese. Sarebbe come - ha aggiunto - esercitare un veto di fatto". (Rin)