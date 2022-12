Milano: Comune, verifiche su concessioni per gli otto campi da padel sequestrati dalla Dia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano rende noto che, dopo aver avuto notizia dell'inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Milano, che ha portato agli arresti domiciliari di Marco Molluso e al sequestro di otto campi di padel all'interno del centro sportivo comunale Sant'Ambrogio, ha immediatamente avviato le opportune verifiche. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche il rapporto di concessione in essere e la tutela della continuità sportiva del centro. Il Comune di Milano assicura la massima collaborazione alle indagini ed è pronto a costituirsi parte civile in giudizio. (Com)