Ucraina: Putin, conflitto con Kiev è un risultato di politica dei Paesi terzi

- Il conflitto della Russia con l'Ucraina è il risultato della politica dei Paesi terzi e non della Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione estesa del Consiglio del ministero della Difesa di Mosca. Secondo Putin, "quello che sta succedendo è, ovviamente, una tragedia, la nostra tragedia comune". "Ma non è un risultato della nostra politica quanto più delle politiche di altri Paesi, Paesi terzi che hanno sempre cercato di disintegrare il mondo russo", ha proseguito il titolare del Cremlino. "I nostri rivali geopolitici hanno iniziato (...) a fare il lavaggio del cervello nei Paesi post-sovietici, soprattutto in Ucraina, e lo hanno fatto con successo", ha sostenuto il presidente. I numerosi tentativi della Russia di costruire relazioni fraterne con l'Ucraina sono falliti, ha affermato Putin, e quindi il conflitto in Ucraina "era inevitabile", ed era "meglio agire oggi che domani". (Rum)