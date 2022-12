Speciale difesa: Perego presenzia al cambio nel contingente italiano della missione Nato in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha partecipato al cambio della rotazione (da 11 a 12) del contingente italiano, su base Brigata Garibaldi, nella missione Enhanced Forward Presence (Efp) in Lettonia. “E’ con grande emozione che sono qui, in questo teatro operativo, per portare a tutti voi gli auguri di buone feste da parte del governo italiano che rappresento”, ha dichiarato il sottosegretario nel suo intervento. “Essere qui non è importante solo per manifestare al contingente italiano, a voi, la vicinanza e il supporto delle istituzioni, è importante perché voi contribuite con questa missione a difendere la pace, voi qui avete un ruolo strategico per la sicurezza e gli equilibri internazionali. Non dimenticatelo mai”, ha proseguito Perego di Cremnago. “Il periodo storico e politico internazionale che stiamo vivendo, che l’Occidente sta vivendo, richiede il massimo impegno da parte di ognuno di voi: il conflitto russo-ucraino ha innalzato i livelli di attenzione e l’importanza del ruolo che qui svolge l’Italia e con essa la Nato. Operare per e con l’alleanza atlantica significa operare per la pace, per e con l’Occidente”, ha sottolineato il sottosegretario alla Difesa. (Com)