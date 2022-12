© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elettronica “aprirà un nuovo ufficio a Berlino” per cercare di cogliere al meglio le opportunità generate dall’aumento delle spese per la difesa della Germania. Lo ha spiegato l’Amministratore delegato di Elettronica, Domitilla Benigni, in conferenza stampa a Roma. (Rin)