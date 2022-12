Sardegna: salute digitale, nell'Isola nasce procedura sanitaria per benessere bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutela della salute dei bambini e prevenzione del cyberbullismo. Partirà a breve in Sardegna la sperimentazione su ampia scala del ‘Bilancio di salute digitale’, la nuova procedura sanitaria pediatrica per la valutazione dei rischi derivati dall’esposizione dei minori alle nuove tecnologie. Il protocollo nasce nell’Isola da uno studio realizzato tra Nuoro, Cagliari, Sassari Oristano e Regno Unito da un team di pediatri e psicologi, lavoro oggi in pubblicazione sulle pagine della rivista scientifica internazionale ‘Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine’. “Parliamo di uno strumento innovativo rivolto ai pediatri, un protocollo informatizzato che nasce dall’esigenza di monitorare lo stato di salute dell’individuo, dall’infanzia all’adolescenza, in base alla sua esposizione al mondo digitale. Una procedura sanitaria che nasce per valutare se gli strumenti tecnologici utilizzati, il tempo di esposizione e i contenuti digitali visionati siano compatibili con l’età e le caratteristiche psico-fisiche del bambino e prevenire così eventi acuti o cronici in grado di ostacolarne l’evoluzione fisiologica”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, che oggi, nel corso di un incontro, ha presentato il Bilancio di salute digitale insieme ad alcuni degli autori dello studio: Gesuina Cerchi, psicologa e direttore del distretto sanitario di Nuoro, Asl 3, Osama Al Jamal, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri e della Società italiana di pediatria, e Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta, Direttore dell’Ifos – Educare al Digitale. (segue) (Rsc)