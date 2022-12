Sardegna: salute digitale, nell'Isola nasce procedura sanitaria per benessere bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il web, i videogiochi, i social media, le chat e i servizi in streaming – precisa l’assessore – fanno parte della nostra quotidianità, ma nel contempo offrono contenuti facilmente accessibili e non sempre adeguati ai più piccoli. In un mondo dove i giovanissimi sono immersi nel digitale, i pediatri giocano un ruolo chiave nell’accompagnarli e nell’educarli a un uso sano e responsabile delle nuove tecnologie. Sin dai primi mesi di vita è infatti necessario proteggere i bambini dai rischi derivati dall’esposizione precoce e accompagnarli nel percorso di crescita, aiutandoli gradualmente a conoscere e gestire il mondo virtuale, promuovendo e garantendo la salute fisica, psichica e digitale”. Secondo uno studio condotto dall’Ifos – Educare al Digitale nelle scuole dell’Isola, l’80% dei bambini in età scolare ha uno smartphone ricevuto generalmente tra gli 8 e gli 11 anni, in uno stadio evolutivo in cui non si hanno le necessarie competenze cognitive per poterlo utilizzare in modo adeguato, il 30 per cento dei bambini in età scolare e il 50 per cento dei preadolescenti gioca con videogame dai contenuti violenti (classificati Pegi 18) e sempre il 30 per cento dei bambini in età scolare e il 70 per cento dei preadolescenti segue contenuti digitali inadeguati per la loro fascia. “Oggi, nella sua prima fase sperimentale, il Bilancio di salute digitale è utilizzato da dieci pediatri dell’Isola e ha coinvolto centocinquanta famiglie. L’intenzione è ora di portare la procedura a un utilizzo su scala più ampia”, conclude l’esponente della Giunta. (Rsc)