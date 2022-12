Imprese: Banco Bpm estende e rinnova il modello organizzativo e di governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha definito la nuova articolazione della Direzione Generale e dei vertici esecutivi: è stata istituita la Condirezione Generale Chief Financial Officer (Cfo), ridefinito il perimetro della Condirezione Generale Chief Business Officer (Cbo), costituita la nuova funzione Corporate & Investment Banking (Cib) e istituita la carica di Chief Risk Officer (Cro). Il nuovo assetto favorisce un migliore coordinamento delle attività del Gruppo rispetto al percorso tracciato nel Piano Strategico 2021-2024 e agevola il governo degli ambiti a maggiore complessità in coerenza con l’evoluzione del contesto esterno, per meglio rispondere alle aspettative sulla governance maturate negli ultimi anni anche a livello di vigilanza. A Edoardo Ginevra, attuale Cfo, viene attribuito l’incarico di Condirettore Generale (Cfo) con la responsabilità di coordinare le attività di amministrazione e redazione del bilancio, finanza, gestione integrata degli acquisti, gestione delle partecipazioni, investor relations, pianificazione e controllo e di ottimizzazione del capitale1. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato, con il supporto del Comitato Nomine, che per il dottor Ginevra sussistono i requisiti di professionalità e onorabilità e sono rispettati i criteri di competenza, correttezza, indipendenza di giudizio, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dalla ulteriore normativa interna in materia nonché è stata accertata l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking"). (segue) (Com)