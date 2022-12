Imprese: Banco Bpm estende e rinnova il modello organizzativo e di governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scopo di agevolare il percorso di crescita commerciale dichiarato nel Piano Strategico 2021- 2024 viene rafforzato il presidio e lo sviluppo delle aree di business, Retail e Corporate. È stato definito il nuovo perimetro della Condirezione Generale (Cbo) in ambito commerciale, già sotto la responsabilità di Domenico De Angelis, che manterrà la supervisione sulle funzioni Commerciale - articolata in Privati e Imprese – Istituzionale Enti e Terzo Settore, Marketing e Omnicanalità e sulle 8 Direzioni Territoriali. Al Condirettore Generale (Cbo) è inoltre affidato il coordinamento e la supervisione della controllata Banca Aletti S.p.A. Lo sviluppo delle iniziative strategiche previste per l’area Corporate compete alla nuova funzione denominata Cib, affidata all’attuale responsabile Corporate Luca Manzoni. Oltre alla rete Corporate, alla Finanza Strutturata e alle attività di Global Transaction Banking, a questa struttura è attribuito il coordinamento e la supervisione di Banca Akros, la Investment Bank del Gruppo. Tale assetto consentirà a Banco Bpm di rafforzare il ruolo di player chiave nell’offerta di prodotti e servizi innovativi dedicati alla clientela corporate, massimizzando le sinergie con i centri di competenza specialistici già presenti nel Gruppo e concentrando in Banco Bpm le attività rivolte ai mercati sotto la Finanza di Gruppo. In linea con le best practice di settore, la funzione di controllo dei rischi è stata rafforzata mediante l’istituzione della carica di Cro (Chief Risk Officer), affidata ad Andrea Rovellini, già responsabile Rischi, che mantiene il ruolo di Responsabile della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager). Le nuove nomine decorreranno dal 1° gennaio 2023 in coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo. Ad esito della nuova articolazione saranno quindi poste a riporto diretto dell’Amministratore Delegato le Condirezioni Generali, Cib (Corporate & Investment Banking), Clo (Chief Lending Officer), Cro (Chief Risk Officer), le funzioni Antiriciclaggio, Compliance, Comunicazione e Sostenibilità (così ridenominata a conferma dell’impegno del Gruppo nel rendere i fattori Esg parte integrante della mission aziendale), Legale e Regulatory Affairs, Organizzazione e Risorse Umane. Salvatore Poloni, attuale Condirettore Generale, dal 31 dicembre 2022 lascia il Gruppo Banco Bpm. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dottor Poloni per il lavoro fin qui svolto e aver contribuito al consolidamento di Banco Bpm tra i principali gruppi bancari italiani ed esprime i migliori auguri per il suo futuro. Giuseppe Castagna, ringraziando il dottor Poloni per gli anni di lavoro nel Gruppo, ha dichiarato: "Salvatore ha scelto di affrontare negli ultimi sette anni le sfide di Bpm e ha contribuito fattivamente alla nascita di Banco Bpm fornendo un contributo essenziale al lavoro di ristrutturazione e rilancio che abbiamo realizzato: i risultati ottenuti e l’interesse del mercato per la nostra banca sono la dimostrazione di cosa siamo riusciti a costruire insieme e di quello che potremo ancora fare. Questo successo lo dobbiamo certamente anche a lui". (Com)