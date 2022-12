Cultura: maggioranza, finita era Franceschini-Renzi, istituite Carte Giovani e del Merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione dell'emendamento Mollicone, Sasso, Dalla Chiesa in commissione Bilancio abbiamo segnato la fine dell'era Franceschini e Renzi: il Fus cambia nome e diventa Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo con incremento di fondi e criteri di accesso più trasparenti". Lo dichiarano in una nota Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati; Roberto Marti presidente della Commissione Cultura del Senato; i capigruppo in Commissione Cultura della Camera dei Deputati dei partiti di maggioranza: Alessandro Amorese (Fd'I), Rossano Sasso (Lega), Rita Dalla Chiesa (FI); i capigruppo in commissione Cultura della Camera dei Deputati dei partiti di maggioranza: Paolo Marcheschi (Fd'I), Andrea Paganella (Lega); Roberto Rosso (FI). "La 18App viene sostituita dalla Carta Cultura Giovani e dalla Carta del Merito: l'una diretta ai diciottenni di famiglie con Isee non superiore a 35.000 euro, l'altra agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 centesimi. Le misure sono cumulabili, si potrà ricevere fino a 1000 euro", spiegano ancora. (segue) (Rin)