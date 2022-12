Cultura: maggioranza, finita era Franceschini-Renzi, istituite Carte Giovani e del Merito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per risolvere il problema del precariato dei lavoratori dello spettacolo - proseguono gli esponenti della maggioranza - viene finanziata fino a 100 milioni per il 2023 l'indennità di discontinuità per attori ed artisti. Infine, abbiamo chiesto e ottenuto l'istituzione del nuovo Fondo per la Cultura Italiana con uno stanziamento di 100 milioni, che serviranno, tra gli altri interventi in fase di definizione, per finanziare: la filiera editoriale con apposito Fondo del libro; incrementare il tax credit cinema e i fondi per la digitalizzazione dell'audiovisivo; raddoppiare i contributi per le dimore storiche, i carnevali e le rievocazioni storiche, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e la qualità degli interventi così come sostenere il settore come festival, cori, bande e jazz; incentivare l'attività delle sale cinematografiche; provvedere all'assunzione di nuovo personale per i beni culturali e migliorare gli interventi per il patrimonio", concludono.-- (Rin)