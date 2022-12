Diplomazia: Craxi, ruolo ambasciatrici e ambasciatori ha assunto centralità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della diplomazia assume oggi più che mai una centralità assoluta. Lo ha dichiarato Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, nel corso del panel “Le priorità della politica estera italiana” all’interno della 15ma Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. L’appuntamento di quest’anno alla Farnesina, ha detto Craxi, si svolge in un anno che ha visto un susseguirsi di eventi, in particolare dal conflitto russo-ucraino. “Il ruolo della diplomazia assume oggi più che mai una centralità assoluta”, ha detto Craxi aggiungendo che “ciascuno di noi nei propri ruoli è chiamato a uno sforzo in più” affinché l’Italia possa ritagliarsi un ruolo di primo piano negli scenari presenti e che verranno. (Res)