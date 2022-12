Russia: Putin inaugura il più grande giacimento di gas della Siberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin sta partecipando alla cerimonia dell'inaugurazione del più grande giacimento di gas della Siberia, ossia il giacimento di Kovyktin nella regione di Irkutsk. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Il giacimento fornirà le risorse per il gasdotto Potere della Siberia, che trasporta il gas verso la Cina e le regioni orientali russe. Nel suo discorso, Putin ha evidenziato che vi saranno estratte 1,8 mille miliardi di tonnellate del gas, ed vi è stata costruita una condotta lunga di 800 chilometri. "Quindi, la nostra più importante rotta di trasporto del gas sarà messa in funzione per tutta la sua lunghezza, superando tre mila chilometri", ha evidenziato il presidente. (Rum)