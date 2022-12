India: marcia di Rahul Gandhi, ministro Sanità raccomanda rispetto protocolli Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità dell’India, Mansukh Mandaviya, ha scritto una lettera a Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), attualmente impegnato in un viaggio nel Paese, la “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), per raccomandargli il rispetto delle linee guida sul Covid-19 oppure l’interruzione dell’iniziativa. Nella lettera si sottolinea l’importanza dell’uso di mascherine e disinfettanti, nonché della partecipazione di sole persone vaccinate. La lettera, inviata anche al capo del governo statale del Rajasthan, Ashok Gehlot, esponente del Congresso, è stata mandata su sollecitazione di tre deputati dello Stato appartenenti al Partito del popolo indiano (Bjp), lo stesso di Mandaviya, che avevano espresso preoccupazione per i raduni di massa mentre stanno aumentando i contagi in altri Paesi, in particolare in Cina. La lettera del ministro della Sanità ha suscitato risposte polemiche da parte del Congresso. Adhir Ranjan Chowdhury, capogruppo alla Camera del popolo, la camera bassa, ha domandato retoricamente se gli stessi protocolli siano stati seguiti duranti i comizi del primo ministro, Narendra Modi, in occasione delle recenti elezioni statali nel Gujarat. Un altro dirigente, Pawan Khera, sulla stessa linea, ha chiesto se anche il leader del Bjp nel Rajasthan, Satish Punia, abbia ricevuto una lettera simile. (segue) (Inn)