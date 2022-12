India: marcia di Rahul Gandhi, ministro Sanità raccomanda rispetto protocolli Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la “Marcia dell’India unita” di Rahul Gandhi – intrapresa per raccogliere idee e consensi nel Paese, attraverso un confronto con le comunità locali su problemi come la disoccupazione, l’inflazione e l’integrazione sociale – è arrivata a Nuh, nello Stato dell’Haryana. A 105 giorni dal lancio, il 7 settembre a Kanyakumari, nel Tamil Nadu, sono stati attraversati nove Stati e 44 distretti e restano da percorrere altri 548 chilometri, su un totale di oltre 3.500 chilometri previsti attraverso 12 Stati, con destinazione finale Srinagar, nel Jammu e Kashmir. Gandhi, nato nel 1970, entrato in politica e in parlamento nel 2004, vicepresidente del Congresso dal 2013 al 2017 e presidente dal 2017 al 2019, erede della dinastia politica Nehru-Gandhi (figlio di Rajiv e Sonia Gandhi, nipote di Indira Gandhi e pronipote di Jawaharlal Nehru), resta un punto di riferimento per il partito anche dopo l’elezione del nuovo presidente, Mallikarjun Kharge, 80 anni, oltre a essere il dirigente più attivo sul territorio. (Inn)